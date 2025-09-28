Алексей Жамнов: кому-то в «Спартаке» надо немножко опуститься на землю

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами» (1:3).

«После этой уральской серии, из которой мы вернулись, очень многие почувствовали себя вальяжно, думают, что мы уже много чего добились, а это наказуемо в спорте очень быстро. Поэтому кому-то надо на землю немножко опуститься. Ну и, конечно, обидно то, что такие игры надо играть все 60 минут, а не в концовке, когда уже петух клюнул», — сказал Жамнов в эфире «КХЛ Prime».

Напомним, это поражение стало для красно-белых четвёртым подряд на своём льду. На данный момент у «Спартака» девять очков и седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.