Алексей Жамнов: кому-то в «Спартаке» надо немножко опуститься на землю
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами» (1:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Кин, Загидулин) – 06:18 (5x4) 1:1 Рендулич – 06:50 (5x5) 1:2 Попугаев (Бурмистров, Кузнецов) – 39:59 (5x5) 1:3 Райлли (Попугаев, Сомерби) – 45:52 (5x5)
«После этой уральской серии, из которой мы вернулись, очень многие почувствовали себя вальяжно, думают, что мы уже много чего добились, а это наказуемо в спорте очень быстро. Поэтому кому-то надо на землю немножко опуститься. Ну и, конечно, обидно то, что такие игры надо играть все 60 минут, а не в концовке, когда уже петух клюнул», — сказал Жамнов в эфире «КХЛ Prime».
Напомним, это поражение стало для красно-белых четвёртым подряд на своём льду. На данный момент у «Спартака» девять очков и седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
