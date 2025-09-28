Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Коламбуса», забивший гол Флёри: я испортил вечеринку, меня будут освистывать?

Форвард «Коламбуса», забивший гол Флёри: я испортил вечеринку, меня будут освистывать?
Комментарии

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Лука Дель Бель Беллуз, отметившийся единственной заброшенной шайбой в составе своей команды в предсезонном матче с «Питтсбург Пингвинз» (1:4), посетовал на то, что теперь будет не самым желанным гостем в Питтсбурге. Эта игра была последней в карьере легендарного голкипера Марка-Андре Флёри, который ранее подписал пробный контракт с клубом, чтобы уйти из хоккея в свитере «пингвинов».

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дель Бель Беллуз (Чинахов, Кулеманс) – 16:08 (5x5)     1:1 Кросби (Хэйз, Летанг) – 25:20 (5x5)     2:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 39:58 (5x4)     3:1 Койвунен – 48:56 (5x5)     4:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 57:32 (en)    

«Лука Дель Бель Беллуз сказал, что у него были смешанные эмоции после того, как он забил Марку-Андре Флёри, не дав ему сыграть «на ноль» в его последнем матче. Он заявил, что «испортил вечеринку», и поинтересовался, не будут ли его освистывать каждый раз, когда он будет возвращаться в Питтсбург», — рассказал журналист Аарон Портцлайн в социальных сетях.

Напомним, Флёри вышел на лёд в третьем периоде, заменив Сергея Мурашова. За 20 минут на льду канадец отразил все восемь бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

За свою карьеру в составе «Питтсбурга» канадец выиграл три Кубка Стэнли. Последние три сезона он выступал за «Миннесоту Уайлд».

Комментарии
