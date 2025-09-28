Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Тиграна Кеосаяна

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Тиграна Кеосаяна
Аудио-версия:
Комментарии

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал пост в телеграм-канале, в котором выразил соболезнования в связи со смертью известного кинорежиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

«26 сентября ушёл из жизни выдающийся кинорежиссёр Тигран Кеосаян. Многие его работы стали культовыми для российских зрителей. Фильмы «Катька и Шиз», «Бедная Саша», «Заяц над бездной» и многие другие знают не только любители кино, но и массовый зритель. Тигран Эдмонтович был не только режиссёром, но и актёром, снимал музыкальные клипы для звёзд нашей эстрады, выступал в качестве продюсера нескольких фильмов.

Выражаю глубокие соболезнования его семье, супруге Маргарите Симоньян, всем друзьям, коллегам и почитателем его таланта. Знал Тиграна лично и вместе со всеми глубоко скорблю об утрате…» — написал Ротенберг.

Напомним, Кеосаян скончался в ночь с 25 на 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет в реанимации больницы в Москве после девяти месяцев комы.

Материалы по теме
Фото
Роман Ротенберг провёл встречу с представителями Федерации хоккея Китая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android