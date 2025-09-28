Скидки
Видео: Жерар Галлан сам сделал селфи с болельщиками на арене, взяв у них их смартфоны

Видео: Жерар Галлан сам сделал селфи с болельщиками на арене, взяв у них их смартфоны
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после победы своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (3:1) сфотографировался с болельщиками на арене «Мегаспорт».

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Кин, Загидулин) – 06:18 (5x4)     1:1 Рендулич – 06:50 (5x5)     1:2 Попугаев (Бурмистров, Кузнецов) – 39:59 (5x5)     1:3 Райлли (Попугаев, Сомерби) – 45:52 (5x5)    

Канадец подошёл к трибуне и своими руками сделал селфи с несколькими любителями хоккея, взяв у них смартфоны.

«Самый популярный человек в Москве прямо сейчас. И при этом скромный и близкий к народу», — прокомментировала ситуацию пресс-служба «Драконов» в телеграм-канале.

62-летний Галлан работает в китайской команде с нынешнего сезона.

Китайский клуб одержал вторую подряд победу, набрал 12 очков и идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, до лета этого года «Шанхайские Драконы» носили название «Куньлунь Ред Стар» и базировались в подмосковной Балашихе. С нынешнего сезона клуб играет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

