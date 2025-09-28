Скидки
Тренер минского «Динамо»: настолько разговорчивого вратаря, как Фукале, не встречал

Тренер вратарей минского «Динамо» Дмитрий Журавский рассказал о том, как клубу удалось подписать финалиста последнего розыгрыша Кубка Гагарина голкипера Зака Фукале, ранее выступавшего за челябинский «Трактор».

«Мне лично позвонил генеральный директор Артём Каркоцкий и проинформировал, что есть вариант, который нельзя упустить. Было несколько дней на раздумье. Но Фукале в представлении не нуждался, поэтому много информации о нём не копали. Все понимали, что это топ-вратарь, который играл в финале Кубка Гагарина. Просто нужно было быстро принять решение, хотим ли мы видеть его у себя. По этому вопросу нашёлся консенсус. Такие вратари появляются на рынке крайне редко – надо лишь не прозевать момент.

Впечатления сразу были только позитивные. Коммуникабельный и трудолюбивый парень, профессионал своего дела, который всегда готов совершенствоваться и улучшать свою игру. Наверное, настолько разговорчивого вратаря не встречал», — приводит слова Журавского «Смартпресс».

В текущем сезоне 30-летний канадец сыграл семь матчей за «зубров», в которых отражал 93,0% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 1,68 и двух шат-аутах.

