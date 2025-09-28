Инсайдер назвал сумму, которую «Нью-Джерси» предложил Маркстрёму по новому контракту

«Нью-Джерси Дэвилз» сделали первоначальное предложение голкиперу Якобу Маркстрёму в размере $ 5 млн за сезон в рамках переговоров по новому контракту. Об этом сообщает инсайдер Кевин Уикс в социальных сетях со ссылкой на собственные источники. При этом, возможный срок нового соглашения не называется.

В сезоне-2024/2025 35-летний шведский вратарь провёл 54 матча за клуб из Ньюарка суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, отразив 90,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,59 и четырёх шат-аутах. Это был его первый сезон в «Нью-Джерси» после четырёх лет в «Калгари Флэймз». Также за карьеру в НХЛ голкипер защищал цвета «Ванкувер Кэнакс» и «Флориды Пантерз».

В прошедшем плей-офф НХЛ «дьяволы» в первом раунде уступили в серии «Каролине Харрикейнз» (1-4).