Галлан: все, с кем я советовался, отзывались о России здорово, но всё оказалось ещё лучше
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (3:1).

«Сегодня была очень хорошая игра, обе команды сыграли здорово. Считаю, что переломным моментом стал гол в конце второго периода – Никита Попугаев забросил хорошую шайбу, нужно отдать ему должное. В целом игра была достаточно равная – обе команды сыграли здорово, но мы оказались сильнее.

Открыл ли я для себя какие-то новшества спустя месяц в КХЛ? Я говорил с некоторыми людьми перед приездом в Россию. Все отзывались здорово, говорили, что КХЛ – вторая лига в мире, очень хорошая лига. Удивлён, что всё оказалось даже намного лучше, чем описывали мне люди. Очень поразило меня качество игроков и их способности. Действительность оказалась лучше ожиданий.

Возможно ли, что КХЛ уже первая лига в мире? Я не знаю насчёт будущего, но на сегодняшний день НХЛ – первая лига в мире, ведь там играют лучшие игроки. Я не говорю о том, что ребята из КХЛ не смогут играть в НХЛ. Они все туда хотят попасть – это цель для них. Может быть, в будущем КХЛ и сможет стать первой в мире, но я очень рад тренировать и работать в КХЛ. Мне здесь всё очень нравится – уровень команд и игроков на запредельном уровне», – приводит слова Галлана пресс-служба «Спартака».

Китайский клуб одержал вторую подряд победу, набрал 12 очков и идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Кин, Загидулин) – 06:18 (5x4)     1:1 Рендулич – 06:50 (5x5)     1:2 Попугаев (Бурмистров, Кузнецов) – 39:59 (5x5)     1:3 Райлли (Попугаев, Сомерби) – 45:52 (5x5)    
Видео: Жерар Галлан сам сделал селфи с болельщиками на арене, взяв у них их смартфоны
