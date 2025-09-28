Скидки
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Лада, результат матча 28 сентября 2025 года, счет 7:2, КХЛ 2025/2026

Натуральный хет-трик Коваленко и пять очков Бучельникова помогли ЦСКА разгромить «Ладу»
В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА уверенно обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Алтыбармакян, Земчёнок) – 08:21 (5x5)     0:2 Чивилёв (Морозов, Кугрышев) – 20:49 (5x5)     1:2 Бучельников (Дроздов) – 25:09 (5x5)     2:2 Коваленко (Спронг, Нестеров) – 28:07 (5x4)     3:2 Коваленко (Бучельников, Спронг) – 29:47 (5x4)     4:2 Коваленко (Спронг) – 37:16 (5x5)     5:2 Бучельников (Спронг, Зернов) – 50:31 (5x4)     6:2 Дроздов (Карнаухов, Бучельников) – 52:26 (5x5)     7:2 Бучельников – 53:34 (5x5)    

В составе победителей главным героем стал форвард Дмитрий Бучельников, отметившийся тремя голами и двумя результативными передачами. Также натуральный хет-трик на счету нападающего Николая Коваленко. Ещё один гол у армейцев забил белорусский игрок атаки Иван Дроздов.

В составе «Лады» отличились нападающие Райли Савчук и Андрей Чивилёв. Примечательно, что гости вели по ходу встречи 2:0.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Лада» осталась с тремя очками и идёт на последнем, 11-м месте Запада.

Турнирная таблица КХЛ
Календарь КХЛ
Новости. Хоккей
