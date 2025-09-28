Натуральный хет-трик Коваленко и пять очков Бучельникова помогли ЦСКА разгромить «Ладу»

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА уверенно обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 7:2.

В составе победителей главным героем стал форвард Дмитрий Бучельников, отметившийся тремя голами и двумя результативными передачами. Также натуральный хет-трик на счету нападающего Николая Коваленко. Ещё один гол у армейцев забил белорусский игрок атаки Иван Дроздов.

В составе «Лады» отличились нападающие Райли Савчук и Андрей Чивилёв. Примечательно, что гости вели по ходу встречи 2:0.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Лада» осталась с тремя очками и идёт на последнем, 11-м месте Запада.