Хоккей

«Лада» продлила серию поражений в сезоне-2025/2026 КХЛ до восьми матчей

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА уверенно обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 7:2. Эта неудача стала уже восьмой подряд для волжского коллектива в текущем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Алтыбармакян, Земчёнок) – 08:21 (5x5)     0:2 Чивилёв (Морозов, Кугрышев) – 20:49 (5x5)     1:2 Бучельников (Дроздов) – 25:09 (5x5)     2:2 Коваленко (Спронг, Нестеров) – 28:07 (5x4)     3:2 Коваленко (Бучельников, Спронг) – 29:47 (5x4)     4:2 Коваленко (Спронг) – 37:16 (5x5)     5:2 Бучельников (Спронг, Зернов) – 50:31 (5x4)     6:2 Дроздов (Карнаухов, Бучельников) – 52:26 (5x5)     7:2 Бучельников – 53:34 (5x5)    

На данный момент в сезоне-2025/2026 КХЛ на счету «Лады» лишь одна победа — 8 сентября в домашнем матче с «Автомобилистом» (4:3). 19 сентября клуб отправил в отставку главного тренера Бориса Миронова. Его место занял ранее возглавлявший «Витязь» Павел Десятков.

Напомним, в игре с ЦСКА «Лада» вела по ходу встречи 2:0, однако не сумела сохранить преимущество.

Тольяттинский клуб имеет три очка и идёт на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре подопечные Десяткова 30 сентября сыграют в гостях с «Сочи».

