«Лада» продлила серию поражений в сезоне-2025/2026 КХЛ до восьми матчей

В Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА уверенно обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 7:2. Эта неудача стала уже восьмой подряд для волжского коллектива в текущем сезоне.
На данный момент в сезоне-2025/2026 КХЛ на счету «Лады» лишь одна победа — 8 сентября в домашнем матче с «Автомобилистом» (4:3). 19 сентября клуб отправил в отставку главного тренера Бориса Миронова. Его место занял ранее возглавлявший «Витязь» Павел Десятков.
Напомним, в игре с ЦСКА «Лада» вела по ходу встречи 2:0, однако не сумела сохранить преимущество.
Тольяттинский клуб имеет три очка и идёт на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей игре подопечные Десяткова 30 сентября сыграют в гостях с «Сочи».
- 28 сентября 2025
