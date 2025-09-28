«Я канадский тренер». Галлан — о тайм-ауте за пять минут до окончания третьего периода

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после победы своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (3:1) объяснил, почему решил взять тайм-аут за пять минут до окончания третьего периода при преимуществе в две шайбы у китайского коллектива.

«Я – канадский тренер, очень долго работал в НХЛ, поэтому иногда принимаю такие решения. Мне не понравилось, как ребята играли в концовке – слишком много времени проводили в зоне защиты и сохраняли преимущество в два гола. Я считаю, что нужно играть в нападении с шайбой, поэтому об этом разговаривал с ребятами», – приводит слова Галлана пресс-служба «Спартака».

Китайский клуб одержал вторую подряд победу, набрал 12 очков и идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.