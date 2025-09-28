Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я канадский тренер». Галлан — о тайм-ауте за пять минут до окончания третьего периода

«Я канадский тренер». Галлан — о тайм-ауте за пять минут до окончания третьего периода
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после победы своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (3:1) объяснил, почему решил взять тайм-аут за пять минут до окончания третьего периода при преимуществе в две шайбы у китайского коллектива.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Кин, Загидулин) – 06:18 (5x4)     1:1 Рендулич – 06:50 (5x5)     1:2 Попугаев (Бурмистров, Кузнецов) – 39:59 (5x5)     1:3 Райлли (Попугаев, Сомерби) – 45:52 (5x5)    

«Я – канадский тренер, очень долго работал в НХЛ, поэтому иногда принимаю такие решения. Мне не понравилось, как ребята играли в концовке – слишком много времени проводили в зоне защиты и сохраняли преимущество в два гола. Я считаю, что нужно играть в нападении с шайбой, поэтому об этом разговаривал с ребятами», – приводит слова Галлана пресс-служба «Спартака».

Китайский клуб одержал вторую подряд победу, набрал 12 очков и идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Галлан: все, с кем я советовался, отзывались о России здорово, но всё оказалось ещё лучше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android