«Я канадский тренер». Галлан — о тайм-ауте за пять минут до окончания третьего периода

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после победы своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (3:1) объяснил, почему решил взять тайм-аут за пять минут до окончания третьего периода при преимуществе в две шайбы у китайского коллектива.
«Я – канадский тренер, очень долго работал в НХЛ, поэтому иногда принимаю такие решения. Мне не понравилось, как ребята играли в концовке – слишком много времени проводили в зоне защиты и сохраняли преимущество в два гола. Я считаю, что нужно играть в нападении с шайбой, поэтому об этом разговаривал с ребятами», – приводит слова Галлана пресс-служба «Спартака».
Китайский клуб одержал вторую подряд победу, набрал 12 очков и идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.
- 28 сентября 2025
-
19:57
-
19:43
-
19:35
-
19:19
-
18:59
-
18:46
-
18:29
-
17:56
-
17:38
-
17:27
-
16:55
-
16:43
-
16:22
-
16:11
-
15:54
-
15:38
-
15:20
-
15:06
-
14:40
-
14:24
-
14:00
-
13:44
-
13:14
-
12:52
-
12:30
-
12:02
-
11:42
-
11:22
-
11:00
-
10:46
-
10:26
-
10:08
-
09:48
-
09:30
-
09:28