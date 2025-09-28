Жамнов: видно, когда на расслабухе играют, сегодня все вышли будто у них выходной

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов заявил о том, что имеет претензии к своим игрокам после сегодняшнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами» (1:3).

«Буду разбираться, что произошло. Так выходить на игры – нельзя. «Драконы» играют с североамериканским стилем – нам нужен был настрой и борьба, а сегодня все вышли с ощущением, будто у них выходной день.

Не хотели ли мы дать практику Дмитрию Николаеву? Мы следим за обоими вратарями, и здесь уже тренер вратарей даёт информацию, кто из них лучше функционально готов и кто будет играть в следующем матче. К Загидулину у меня нет претензий по игре.

Почему Лукьянцев сегодня не выходил со второго периода? Это чисто моё решение.

Мои слова во флеш-интервью о том, что команда почувствовала себя вальяжно после уральского выезда? Я вижу те моменты, которые вы не замечаете. Мы делаем неправильные передачи. Видно, когда игрок сконцентрирован, а когда – нет. Видно, когда «на расслабухе» играют.

Есть ли вопросы к защите? Вопросы ко всем. Хоккей – это командный вид спорта. Сегодня же вопросы ко всем, как вообще все игроки вышли на матч», – приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

Напомним, это поражение стало для красно-белых четвёртым подряд на своём льду. На данный момент у «Спартака» девять очков и седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.