Хоккей Новости

Жамнов: видно, когда на расслабухе играют, сегодня все вышли будто у них выходной

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов заявил о том, что имеет претензии к своим игрокам после сегодняшнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Кин, Загидулин) – 06:18 (5x4)     1:1 Рендулич – 06:50 (5x5)     1:2 Попугаев (Бурмистров, Кузнецов) – 39:59 (5x5)     1:3 Райлли (Попугаев, Сомерби) – 45:52 (5x5)    

«Буду разбираться, что произошло. Так выходить на игры – нельзя. «Драконы» играют с североамериканским стилем – нам нужен был настрой и борьба, а сегодня все вышли с ощущением, будто у них выходной день.

Не хотели ли мы дать практику Дмитрию Николаеву? Мы следим за обоими вратарями, и здесь уже тренер вратарей даёт информацию, кто из них лучше функционально готов и кто будет играть в следующем матче. К Загидулину у меня нет претензий по игре.

Почему Лукьянцев сегодня не выходил со второго периода? Это чисто моё решение.

Мои слова во флеш-интервью о том, что команда почувствовала себя вальяжно после уральского выезда? Я вижу те моменты, которые вы не замечаете. Мы делаем неправильные передачи. Видно, когда игрок сконцентрирован, а когда – нет. Видно, когда «на расслабухе» играют.

Есть ли вопросы к защите? Вопросы ко всем. Хоккей – это командный вид спорта. Сегодня же вопросы ко всем, как вообще все игроки вышли на матч», – приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

Напомним, это поражение стало для красно-белых четвёртым подряд на своём льду. На данный момент у «Спартака» девять очков и седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

