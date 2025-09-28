«Рад, что разделил этот момент с ними». Флёри — об объятиях с Кросби, Малкиным и Летангом

40-летний легендарный голкипер Марк-Андре Флёри после своего последнего матча в карьере, в котором он в предсезонной встрече защищал ворота «Питтсбург Пингвинз», в составе которого выиграл три Кубка Стэнли, высказался об объятиях со звёздным трио «пингвинов» Сидни Кросби, Евгением Малкиным и Крисом Летангом после завершения игры. Его команда со счётом 4:1 обыграла «Коламбус Блю Джекетс».

«Мы провели множество игр и сезонов вместе. Мы побеждали вместе. Я счастлив, что мне удалось пережить эти чувства ещё раз и разделить этот момент с ними», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

Напомним, Флёри вышел на лёд в третьем периоде, заменив Сергея Мурашова. За 20 минут на льду канадец отразил все восемь бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. После игры команды провели серию буллитов.