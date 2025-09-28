«Каролина» отправила Мифтахова и Хажеева в АХЛ

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнс» Эрик Тулски объявил, что российские голкиперы команды Амир Мифтахов и Руслан Хажеев были отправлены в фарм-клуб «ураганов» «Чикаго Вулвз», выступающий в АХЛ.

На данный момент ростер «Каролины» в рамках тренировочного лагеря состоит из 26 форвардов, 16 защитников и четырёх вратарей.

В 2020 году Мифтахов был задрафтован «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 186-м номером. Сезон-2021/2022 хоккеист провёл в Америке, выступая в фарм-клубе «Сиракьюз Кранч», после чего вернулся в Россию, где защищал цвета «Ак Барса». 1 июля 2025 года 25-летний голкипер подписал контракт с «Харрикейнз».

20-летний Хажеев провёл в «Чикаго Вулвз» весь прошлый сезон. В КХЛ права на него принадлежат московскому «Спартаку».