Хоккей Новости

Энтони Столарз подписал новый контракт с «Торонто» с кэпхитом $ 3,75 млн — Крис Джонстон

Энтони Столарз подписал новый контракт с «Торонто» с кэпхитом $ 3,75 млн — Крис Джонстон
«Торонто Мэйпл Лифс» и голкипер Энтони Столарз подписали новое соглашение о сотрудничестве, согласно которому голкипер будет зарабатывать $ 3,75 млн в год. Об этом сообщает инсайдер и журналист канадского издания TSN Крис Джонстон в социальных сетях. При этом срок действия нового трудового договора не уточняется.

В сезоне-2024/2025 31-летний американец провёл 41 матч за канадский клуб суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых отразил 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,15 и четырёх шат-аутах. Его команда остановилась во втором раунде Кубка Стэнли, проиграв в серии будущему обладателю Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (3-4). Это был первый сезон Столарза в «Торонто».

Действующий контракт Столарза с кэпхитом $ 2,5 млн рассчитан до 30 июня 2026 года.

