Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал уверенную победу над «Ладой»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал уверенную победу над «Ладой»
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин высказался о разгромной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (7:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Алтыбармакян, Земчёнок) – 08:21 (5x5)     0:2 Чивилёв (Морозов, Кугрышев) – 20:49 (5x5)     1:2 Бучельников (Дроздов) – 25:09 (5x5)     2:2 Коваленко (Спронг, Нестеров) – 28:07 (5x4)     3:2 Коваленко (Бучельников, Спронг) – 29:47 (5x4)     4:2 Коваленко (Спронг) – 37:16 (5x5)     5:2 Бучельников (Спронг, Зернов) – 50:31 (5x4)     6:2 Дроздов (Карнаухов, Бучельников) – 52:26 (5x5)     7:2 Бучельников – 53:34 (5x5)    

«Нестандартная игра получилась. Большинство решило всё. Парни молодцы, играли до конца, поймали на себя броски. Командный посыл, за это нужно держаться.

Обращали ли внимание ребят на то, что в эпизодах с первым и вторым голами вратарь соперника терял ворота и у нас проходили поперечные передачи? Не обращали. Это мастерство, понимание ребятами хоккея. Плюс игрок, который закрывает вратаря в этот момент, как раз забирает у него ориентацию в пространстве. Обратить внимание на всё невозможно. И так голова забита после поездки на Дальний Восток, наоборот, надо минимизировать информацию.

Есть ли системные проблемы у команды в обороне? Здесь не надо забалтывать. Есть и системные, и индивидуальные ошибки. Много работы впереди и индивидуальной, и технико-тактической. Без обороны можно и не разбирать, перемещается вратарь или нет», — приводит слова Никитина пресс-служба красно-синих.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

