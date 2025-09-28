Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал уверенную победу над «Ладой»

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин высказался о разгромной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с тольяттинской «Ладой» (7:2).

«Нестандартная игра получилась. Большинство решило всё. Парни молодцы, играли до конца, поймали на себя броски. Командный посыл, за это нужно держаться.

Обращали ли внимание ребят на то, что в эпизодах с первым и вторым голами вратарь соперника терял ворота и у нас проходили поперечные передачи? Не обращали. Это мастерство, понимание ребятами хоккея. Плюс игрок, который закрывает вратаря в этот момент, как раз забирает у него ориентацию в пространстве. Обратить внимание на всё невозможно. И так голова забита после поездки на Дальний Восток, наоборот, надо минимизировать информацию.

Есть ли системные проблемы у команды в обороне? Здесь не надо забалтывать. Есть и системные, и индивидуальные ошибки. Много работы впереди и индивидуальной, и технико-тактической. Без обороны можно и не разбирать, перемещается вратарь или нет», — приводит слова Никитина пресс-служба красно-синих.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.