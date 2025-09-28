«Такое надо использовать для роста». Никитин — о пяти очках Бучельникова с «Ладой»

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин после сегодняшней победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (7:2) высказался об игре нападающего армейцев Дмитрия Бучельникова, набравшего в этой встрече 5 (3+2) очков. Эти три шайбы стали первыми для форварда в составе столичного клуба.
«Дмитрий – такой же человек, как вы и я. Психология и его прижимала. Иногда молодому парню объясняешь с высоты опыта какие-то вещи, которые уже происходили с другими ребятами. Такие ситуации надо использовать для роста. Мы уверены, что он сможет эту ситуацию переломить, и сегодняшний матч – яркий пример», – приводит слова Никитина пресс-служба красно-синих.
ЦСКА набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
- 28 сентября 2025
