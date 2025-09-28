Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такое надо использовать для роста». Никитин — о пяти очках Бучельникова с «Ладой»

«Такое надо использовать для роста». Никитин — о пяти очках Бучельникова с «Ладой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин после сегодняшней победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (7:2) высказался об игре нападающего армейцев Дмитрия Бучельникова, набравшего в этой встрече 5 (3+2) очков. Эти три шайбы стали первыми для форварда в составе столичного клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Алтыбармакян, Земчёнок) – 08:21 (5x5)     0:2 Чивилёв (Морозов, Кугрышев) – 20:49 (5x5)     1:2 Бучельников (Дроздов) – 25:09 (5x5)     2:2 Коваленко (Спронг, Нестеров) – 28:07 (5x4)     3:2 Коваленко (Бучельников, Спронг) – 29:47 (5x4)     4:2 Коваленко (Спронг) – 37:16 (5x5)     5:2 Бучельников (Спронг, Зернов) – 50:31 (5x4)     6:2 Дроздов (Карнаухов, Бучельников) – 52:26 (5x5)     7:2 Бучельников – 53:34 (5x5)    

«Дмитрий – такой же человек, как вы и я. Психология и его прижимала. Иногда молодому парню объясняешь с высоты опыта какие-то вещи, которые уже происходили с другими ребятами. Такие ситуации надо использовать для роста. Мы уверены, что он сможет эту ситуацию переломить, и сегодняшний матч – яркий пример», – приводит слова Никитина пресс-служба красно-синих.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал уверенную победу над «Ладой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android