«Такое надо использовать для роста». Никитин — о пяти очках Бучельникова с «Ладой»

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин после сегодняшней победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (7:2) высказался об игре нападающего армейцев Дмитрия Бучельникова, набравшего в этой встрече 5 (3+2) очков. Эти три шайбы стали первыми для форварда в составе столичного клуба.

«Дмитрий – такой же человек, как вы и я. Психология и его прижимала. Иногда молодому парню объясняешь с высоты опыта какие-то вещи, которые уже происходили с другими ребятами. Такие ситуации надо использовать для роста. Мы уверены, что он сможет эту ситуацию переломить, и сегодняшний матч – яркий пример», – приводит слова Никитина пресс-служба красно-синих.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.