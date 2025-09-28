Павел Десятков: скажу честно, думал, наладить игру «Лады» будет не так сложно

Главный тренер тольяттинской «Лады» Павел Десятков высказался о разгромном поражении своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:7).

«Если брать результат, всё плачевно. Мы пропускаем голы после своих же ошибок, после удалений, которые сами получаем. Не соперник вынуждает, а сами. Нельзя 14 минут играть в меньшинстве с таким клубом, как ЦСКА. Вообще ни с кем нельзя. Ответ здесь очевиден. 25 минут мы играли идеально. Я новый тренер в этой команде, и в каждой игре что-то новое происходит. От чего-то избавляемся, вылезает что-то другое. Но две проблемы остаются – игра в большинстве и меньшинстве. В меньшинстве безобразие полное. Не меняли Третьяка, потому что винить в голах, кроме пятого, нельзя. Он держал нас в игре, сколько мог. Проиграть можно по-разному. Сегодняшняя игра нас не красит. Много вопросов по функциональному состоянию. Держим отрезки, потом провал. Держим рисунок игры, потом провал. Пока не удаётся наладить. Честно скажу, думал, это будет не так сложно, потому что уровень ребята должны проявлять», — приводит слова Десяткова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, Павел Десятков возглавил «Ладу» 19 сентября после того, как в отставку был отправлен его предшественник Борис Миронов.

Тольяттинский клуб имеет три очка и идёт на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.