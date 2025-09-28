Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Десятков: скажу честно, думал, наладить игру «Лады» будет не так сложно

Павел Десятков: скажу честно, думал, наладить игру «Лады» будет не так сложно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер тольяттинской «Лады» Павел Десятков высказался о разгромном поражении своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Алтыбармакян, Земчёнок) – 08:21 (5x5)     0:2 Чивилёв (Морозов, Кугрышев) – 20:49 (5x5)     1:2 Бучельников (Дроздов) – 25:09 (5x5)     2:2 Коваленко (Спронг, Нестеров) – 28:07 (5x4)     3:2 Коваленко (Бучельников, Спронг) – 29:47 (5x4)     4:2 Коваленко (Спронг) – 37:16 (5x5)     5:2 Бучельников (Спронг, Зернов) – 50:31 (5x4)     6:2 Дроздов (Карнаухов, Бучельников) – 52:26 (5x5)     7:2 Бучельников – 53:34    

«Если брать результат, всё плачевно. Мы пропускаем голы после своих же ошибок, после удалений, которые сами получаем. Не соперник вынуждает, а сами. Нельзя 14 минут играть в меньшинстве с таким клубом, как ЦСКА. Вообще ни с кем нельзя. Ответ здесь очевиден. 25 минут мы играли идеально. Я новый тренер в этой команде, и в каждой игре что-то новое происходит. От чего-то избавляемся, вылезает что-то другое. Но две проблемы остаются – игра в большинстве и меньшинстве. В меньшинстве безобразие полное. Не меняли Третьяка, потому что винить в голах, кроме пятого, нельзя. Он держал нас в игре, сколько мог. Проиграть можно по-разному. Сегодняшняя игра нас не красит. Много вопросов по функциональному состоянию. Держим отрезки, потом провал. Держим рисунок игры, потом провал. Пока не удаётся наладить. Честно скажу, думал, это будет не так сложно, потому что уровень ребята должны проявлять», — приводит слова Десяткова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, Павел Десятков возглавил «Ладу» 19 сентября после того, как в отставку был отправлен его предшественник Борис Миронов.

Тольяттинский клуб имеет три очка и идёт на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
«Лада» продлила серию поражений в сезоне-2025/2026 КХЛ до восьми матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android