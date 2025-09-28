Пресс-служба «Шанхайских Драконов» оригинально потроллила «Спартак» после победы в Москве
Пресс-служба «Шанхайских Драконов» в телеграм-канале опубликовала пост после победы команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Кин, Загидулин) – 06:18 (5x4) 1:1 Рендулич – 06:50 (5x5) 1:2 Попугаев (Бурмистров, Кузнецов) – 39:59 (5x5) 1:3 Райлли (Попугаев, Сомерби) – 45:52 (5x5)
Публикация представляет из себя отсылку к одной из последних публикаций телеграм-канала «Г — ГООООООООООООООООООЛ», которая, в свою очередь, ссылается на известный мем про китайцев, которые общаются с русскими.
«Зря говорят, что мы злые. Мы добрые, справедливые и никогда не обидим того, кто [сегодня] слабее», — гласит подпись под постом.
Китайский клуб одержал вторую подряд победу, набрал 12 очков и идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Драконы» 4 октября примут дома челябинский «Трактор».
