Пресс-служба «Шанхайских Драконов» оригинально потроллила «Спартак» после победы в Москве

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» в телеграм-канале опубликовала пост после победы команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (3:1).

Публикация представляет из себя отсылку к одной из последних публикаций телеграм-канала «Г — ГООООООООООООООООООЛ», которая, в свою очередь, ссылается на известный мем про китайцев, которые общаются с русскими.

«Зря говорят, что мы злые. Мы добрые, справедливые и никогда не обидим того, кто [сегодня] слабее», — гласит подпись под постом.

Китайский клуб одержал вторую подряд победу, набрал 12 очков и идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Драконы» 4 октября примут дома челябинский «Трактор».