Сегодня, 28 сентября, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 28 сентября 2025 года:

«Спартак» — «Шанхайские Драконы» — 1:3;

ЦСКА — «Лада» — 7:2.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции КХЛ возглавляет действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», на счету которого 15 очков после девяти матчей. На Востоке первое место делят омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург», набравшие по 14 очков после девяти встреч, однако «ястребы» выше по дополнительным показателям.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.