Хоккей

Результаты матчей КХЛ на 28 сентября 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 28 сентября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 28 сентября 2025 года:

«Спартак» — «Шанхайские Драконы» — 1:3;
ЦСКА — «Лада» — 7:2.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции КХЛ возглавляет действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», на счету которого 15 очков после девяти матчей. На Востоке первое место делят омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург», набравшие по 14 очков после девяти встреч, однако «ястребы» выше по дополнительным показателям.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

