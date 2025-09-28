Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 28 сентября 2025 года

Сегодня, 28 сентября, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 28 сентября 2025 года:

«Омские Крылья» – «Динамо Алтай» — 4:0;
«Ижсталь» – АКМ — 3:1;
«Буран» – «Тамбов» — 2:3 Б;
«Олимпия» – «Кристалл» — 3:2 Б;
«Зауралье» – «Металлург» Новокузнецк — 2:5;
«Молот» – «Дизель» — 2:3;
«Торос» – «Рязань» — 4:2.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».

