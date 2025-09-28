Скидки
Коваленко: не помню, был ли в моей карьере матч с двумя хет-триками в одной команде

Нападающий московского ЦСКА Николай Коваленко высказался о своём натуральном хет-трике в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (7:2). Также в этой встрече тремя заброшенными шайбами отметился ещё один армеец, Дмитрий Бучельников.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Савчук (Алтыбармакян, Земчёнок) – 08:21 (5x5)     0:2 Чивилёв (Морозов, Кугрышев) – 20:49 (5x5)     1:2 Бучельников (Дроздов) – 25:09 (5x5)     2:2 Коваленко (Спронг, Нестеров) – 28:07 (5x4)     3:2 Коваленко (Бучельников, Спронг) – 29:47 (5x4)     4:2 Коваленко (Спронг) – 37:16 (5x5)     5:2 Бучельников (Спронг, Зернов) – 50:31 (5x4)     6:2 Дроздов (Карнаухов, Бучельников) – 52:26 (5x5)     7:2 Бучельников – 53:34    

«Мы работали всей командой, придерживались нашего плана на игру. И он удался. Хоккей — это игра на инстинктах. Хорошо сложились обстоятельства, и партнёрам огромная благодарность. Не помню, был ли в моей карьере матч с двумя хет-триками в одной команде, надо открывать историю. Надеюсь, эта победа будет хорошим стимулом всей команде. Для меня важнее, как мы реагируем на забитые и пропущенные шайбы. Неважно, сколько мы забили или пропустили, мы не должны отходить от нашего уровня, надо всегда придерживаться своей игры и в атаке, и в обороне, и в средней зоне. Где-то ловим шайбу на себя, выводим из зоны, выигрываем единоборства. Из этого и складывается команда, отсюда приходит успех», — приводит слова Коваленко официальный сайт красно-синих.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

