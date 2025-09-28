Коваленко: не помню, был ли в моей карьере матч с двумя хет-триками в одной команде

Нападающий московского ЦСКА Николай Коваленко высказался о своём натуральном хет-трике в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (7:2). Также в этой встрече тремя заброшенными шайбами отметился ещё один армеец, Дмитрий Бучельников.

«Мы работали всей командой, придерживались нашего плана на игру. И он удался. Хоккей — это игра на инстинктах. Хорошо сложились обстоятельства, и партнёрам огромная благодарность. Не помню, был ли в моей карьере матч с двумя хет-триками в одной команде, надо открывать историю. Надеюсь, эта победа будет хорошим стимулом всей команде. Для меня важнее, как мы реагируем на забитые и пропущенные шайбы. Неважно, сколько мы забили или пропустили, мы не должны отходить от нашего уровня, надо всегда придерживаться своей игры и в атаке, и в обороне, и в средней зоне. Где-то ловим шайбу на себя, выводим из зоны, выигрываем единоборства. Из этого и складывается команда, отсюда приходит успех», — приводит слова Коваленко официальный сайт красно-синих.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.