Результаты матчей МХЛ на 28 сентября 2025 года

Сегодня, 28 сентября, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 28 сентября 2025 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Динамо» Санкт-Петербург — 5:4;

«Капитан» – «Атлант» — 0:2;

«Снежные Барсы» – «Толпар» — 0:4;

Академия Михайлова – «Динамо-Шинник» — 0:2;

«Красная Машина-Юниор» – «АКМ-Юниор» — 2:6.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.