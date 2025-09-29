Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Нью-Джерси» по буллитам, Грицюк реализовал свою попытку

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в американском Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Счёт был открыт на 16-й минуте усилиями нападающего «Вашингтона» Грэма Кларка (1:0), форвард столичных Райан Леонард на 26-й минуте увеличил преимущество гостей (2:0). «Нью-Джерси» сначала отыграл одну шайбу благодаря точному броску швейцарского хоккеиста Нико Хишира (2:1), а затем сравнял счёт — отличился американец Лачанс Шейн (2:2). Команды не смогли забросить в овертайме, в буллитной серии сильнее оказались «столичные».

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принимал участия в игре с «Нью-Джерси».

В составе «Нью-Джерси» в этом матче сыграли россияне защитник Дмитрий Осипов и нападающий Арсений Грицюк. За «Вашингтон» выступил форвард Богдан Тринеев. Никто из россиян очков в матче не набрал.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.