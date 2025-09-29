Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Оттава» обыграла «Нью-Джерси» в предсезонном матче, Евгений Дадонов не набрал очков

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в канадском Квебеке на стадионе «Видеотрон-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первые два периода матча прошли без голов. Счёт был открыт в конце третьего отрезка — шайбу забросил игрок «Оттавы» Стефан Халлидей (1:0). На последней минуте игры «Сенаторз» отправили забили в пустые ворота усилиями нападающего Олле Люкселля.

Ворота «Нью-Джерси» в данном матче со стартового свистка защищал российский голкипер Георгий Романов, также в составе «дьяволов» сыграл его соотечественник Евгений Дадонов. За «Оттаву» в этой встрече хоккеисты из России не выступали.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.