Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 28 сентября 2025, счёт 2:0, предсезонный матч НХЛ

«Оттава» обыграла «Нью-Джерси» в предсезонном матче, Евгений Дадонов не набрал очков
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в канадском Квебеке на стадионе «Видеотрон-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ — предсезонные матчи
28 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Халлидей (Штюцле, Козенс) – 55:34 (5x4)     2:0 Люкселль – 58:59 (en)    

Первые два периода матча прошли без голов. Счёт был открыт в конце третьего отрезка — шайбу забросил игрок «Оттавы» Стефан Халлидей (1:0). На последней минуте игры «Сенаторз» отправили забили в пустые ворота усилиями нападающего Олле Люкселля.

Ворота «Нью-Джерси» в данном матче со стартового свистка защищал российский голкипер Георгий Романов, также в составе «дьяволов» сыграл его соотечественник Евгений Дадонов. За «Оттаву» в этой встрече хоккеисты из России не выступали.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.

Российские игроки рвутся в НХЛ! Пять человек впервые забили на предсезонке
Комментарии
