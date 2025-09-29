Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» без Капризова проиграла «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ

«Миннесота» без Капризова проиграла «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ
Комментарии

В ночь с 28 на 29 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Назар (Терявяйнен, Бертуцци) – 09:31 (5x4)     0:2 Назар (Бертуцци, Ринзел) – 21:20 (5x5)     1:2 Хейт (Питлик, Ламбос) – 30:48 (5x5)     1:3 Донато (Бедард, Кайзер) – 47:31 (5x5)     1:4 Назар (Терявяйнен, Кайзер) – 59:00 (en)    

В составе хозяев единственную шайбу забросил канадский форвард Хантер Хейт. Российский нападающий Данила Юров в этой встрече результативными действиями не отметился. Россиянин Кирилл Капризов в этом матче не играл.

У победителей результативными действиями отметились американские форварды Фрэнк Назар, оформивший в этой встрече хет-трик, и Райан Донато.

Материалы по теме
Почему Капризов ничего не должен «Миннесоте»
Почему Капризов ничего не должен «Миннесоте»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android