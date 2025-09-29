«Миннесота» без Капризова проиграла «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ
Поделиться
В ночь с 28 на 29 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Назар (Терявяйнен, Бертуцци) – 09:31 (5x4) 0:2 Назар (Бертуцци, Ринзел) – 21:20 (5x5) 1:2 Хейт (Питлик, Ламбос) – 30:48 (5x5) 1:3 Донато (Бедард, Кайзер) – 47:31 (5x5) 1:4 Назар (Терявяйнен, Кайзер) – 59:00 (en)
В составе хозяев единственную шайбу забросил канадский форвард Хантер Хейт. Российский нападающий Данила Юров в этой встрече результативными действиями не отметился. Россиянин Кирилл Капризов в этом матче не играл.
У победителей результативными действиями отметились американские форварды Фрэнк Назар, оформивший в этой встрече хет-трик, и Райан Донато.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
03:35
-
00:42
-
00:33
- 28 сентября 2025
-
23:38
-
23:23
-
23:01
-
22:42
-
22:30
-
21:54
-
21:30
-
21:18
-
21:06
-
20:50
-
20:28
-
19:57
-
19:43
-
19:35
-
19:19
-
18:59
-
18:46
-
18:29
-
17:56
-
17:38
-
17:27
-
16:55
-
16:43
-
16:22
-
16:11
-
15:54
-
15:38
-
15:20
-
15:06
-
14:40
-
14:24
-
14:00