«Миннесота» без Капризова проиграла «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ

В ночь с 28 на 29 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил канадский форвард Хантер Хейт. Российский нападающий Данила Юров в этой встрече результативными действиями не отметился. Россиянин Кирилл Капризов в этом матче не играл.

У победителей результативными действиями отметились американские форварды Фрэнк Назар, оформивший в этой встрече хет-трик, и Райан Донато.