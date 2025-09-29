Скидки
Семь очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер»

Семь очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер»
В ночь с 28 на 29 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — предсезонные матчи
29 сентября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Фредерик) – 01:28 (5x5)     2:0 Фредерик (Макдэвид, Драйзайтль) – 11:37 (5x5)     3:0 Драйзайтль (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 36:57 (5x4)     3:1 Рятю – 43:53 (5x5)     3:2 Кутс (Гронек, Форборт) – 44:36 (5x5)     4:2 Драйзайтль (Макдэвид) – 49:27 (5x5)     4:3 Леккеримяки (Хитил, Гронек) – 56:52 (6x5)    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив сегодня записали Коннор Макдэвид, Трент Фредерик, а также Леон Драйзайтль (дубль). Также на счету Драйзайтля и Макдэвида по две результативные передачи.

В составе гостей забивали Аату Рятю, Брэйден Кутс и Йонатан Леккеримяки.

В следующем предсезонном матче «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Сиэтлом», а «Ванкувер» отправится на выезд к «Калгари».

