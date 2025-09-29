Семь очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер»

В ночь с 28 на 29 сентября завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив сегодня записали Коннор Макдэвид, Трент Фредерик, а также Леон Драйзайтль (дубль). Также на счету Драйзайтля и Макдэвида по две результативные передачи.

В составе гостей забивали Аату Рятю, Брэйден Кутс и Йонатан Леккеримяки.

В следующем предсезонном матче «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Сиэтлом», а «Ванкувер» отправится на выезд к «Калгари».