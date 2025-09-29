Скидки
«Такие люди не растут на деревьях». Макэвой оценил назначение Хары советником в «Бостон»

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой поделился мнением о Здено Харе, который был назначен наставником и советником клуба по хоккейным операциям.

«Такие люди не растут на деревьях. Опыт, которым он обладает, личность, которой он является, он лидер. Его присутствие здесь окажет огромное влияние на всех нас. Каждый день он подавал пример. Он был самым трудолюбивым в команде. Он приходил в спортзал пораньше, занимался больше остальных и уходил позже всех», – цитирует Макэвоя пресс-служба клуба.

Хара бо́льшую часть своей карьеры провёл за «Бостон», завоевав с ним Кубок Стэнли в 2011 году. Словацкий защитник становился серебряным призёром чемпионата мира в 2000 и 2012 годах. Со сборной Европы защитник выигрывал серебро на последнем Кубке мира по хоккею в 2016 году. Всего же на счету Здено Хары 25 сезонов и 1680 матчей в НХЛ, в которых он набрал 680 (209+471) очков.

