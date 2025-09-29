Скидки
Защитник «Трактора» Гросс: получил в университете степень MBA

Защитник «Трактора» Джордан Гросс рассказал о своём образовании в сфере бизнеса и финансов.

— Кстати, а какое образование вы получили в колледже?
— Я закончил бизнес-школу, у меня есть степень MBA. Возможно, после завершения хоккейной карьеры я могу заняться бизнесом — даже хоккейным, кто знает, я наслаждаюсь этой игрой. Однако я об этом ещё не задумывался, хочется подольше поиграть в хоккей.

— Университет следил за вашей учёбой или мог прощать какое-то отставание за хорошую игру?
— Да, две плохие оценки — ты не мог играть. Надо было засесть за учебники и всё серьёзно исправлять, это создавало нужный баланс между учёбой и спортом. Конечно, это было непросто временами, но это помогало тебе лучше распоряжаться своим временем. Впрочем, у меня обычно были хорошие оценки (улыбается), — сказал Гросс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Гроссом читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.

