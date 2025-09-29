Сегодня, 29 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 29 сентября 2025 года (время московское):

17:00. «Автомобилист» – «Ак Барс»;

17:00. «Металлург» – «Сибирь»;

17:30. «Барыс» – «Адмирал»;

19:30. «Динамо» Мн – «Локомотив»;

19:00. СКА – «Торпедо»;

19:30. «Динамо» М – «Нефтехимик».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.