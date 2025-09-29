Расписание матчей ВХЛ на 29 сентября 2025 года

Сегодня, 29 сентября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 29 сентября 2025 года (время — московское):

11:00. «Магнитка» – «Челны»;

16:30. «Челмет» – «Барс»;

16:30. «Южный Урал» – «Нефтяник»;

16:30. «Горняк-УГМК» – ЦСК ВВС;

17:00. «Торпедо-Горкий» – «Динамо» Спб;

17:00. «Югра» – «Сокол»;

18:30. «Химик» – «СКА-ВМФ».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.