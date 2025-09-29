Сегодня, 29 сентября, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 29 сентября 2025 года (время московское):
12:00. «Амурские Тигры» – «Алмаз»;
12:00. «Тайфун» – «Локо»;
14:30. «Кузнецкие Медведи» – МХК «Динамо» М;
15:30. «Омские Ястребы» – «Сибирские Снайперы»;
19:00. Академия СКА – «Реактор»;
19:00. МХК «Динамо-Карелия» – АКМ Новомосковск;
19:00. «Крылья Советов» – МХК «Спартак» МАХ.
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.