Расписание матчей МХЛ на 29 сентября 2025 года

Сегодня, 29 сентября, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 29 сентября 2025 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – «Алмаз»;

12:00. «Тайфун» – «Локо»;

14:30. «Кузнецкие Медведи» – МХК «Динамо» М;

15:30. «Омские Ястребы» – «Сибирские Снайперы»;

19:00. Академия СКА – «Реактор»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – АКМ Новомосковск;

19:00. «Крылья Советов» – МХК «Спартак» МАХ.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.