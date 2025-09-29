Скидки
Хоккей Новости

Американский защитник «Трактора» о переходе в клуб: моя цель — выиграть чемпионство

Американский защитник «Трактора» о переходе в клуб: моя цель — выиграть чемпионство
Комментарии

Защитник «Трактора» Джордан Гросс заявил, что хочет выиграть Кубок Гагарина в составе челябинского клуба.

— Почему вы выбрали «Трактор»?
— Последние сезоны получились для «Трактора» весьма успешными, а моя цель — выиграть чемпионство. То, что «Трактор» сейчас постоянно проходил далеко в плей-офф, стало ключевым фактором.

— Была ли возможность остаться в минском «Динамо»?
— Да, мне было тяжело уйти. Мне нравился Минск, команда и проведённое здесь время, принять решение о переходе было крайне нелегко.

— Рассматривали ли другие опции на рынке?
— Нет, я выбирал исключительно между двумя этими клубами, — сказал Гросс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Гроссом читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.

