Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона

Комментарии

Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Новокузнечане на старте сезона выиграли все девять матчей. Это новый рекорд «Металлурга» за время выступления в лиге. Прежний был установлен в 2018 году, когда команда стартовала в чемпионате с восьми выигранных встреч.

«Металлург» стал вторым клубом лиги, стартовавшим в сезоне с девяти побед. Новокузнечане повторили рекорд, установленный «Торосом» в 2011 году, выигравшим пять матчей дома и четыре на выезде. «Металлург» в текущем сезоне одержал пять выездных и четыре домашние победы.

30 сентября «Металлург» в Тюмени встретится с «Рубином», где может установить новый рекорд ВХЛ.

