Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Новокузнечане на старте сезона выиграли все девять матчей. Это новый рекорд «Металлурга» за время выступления в лиге. Прежний был установлен в 2018 году, когда команда стартовала в чемпионате с восьми выигранных встреч.

«Металлург» стал вторым клубом лиги, стартовавшим в сезоне с девяти побед. Новокузнечане повторили рекорд, установленный «Торосом» в 2011 году, выигравшим пять матчей дома и четыре на выезде. «Металлург» в текущем сезоне одержал пять выездных и четыре домашние победы.

30 сентября «Металлург» в Тюмени встретится с «Рубином», где может установить новый рекорд ВХЛ.