Экс-защитник ХК «Динамо» Минск: Александр Лукашенко неплохо смотрится на льду

Защитник «Трактора» Джордан Гросс рассказал о тренировке с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время выступления за минское «Динамо».

— Визит Александра Лукашенко запомнили? Он давний хоккейный фанат.

— Это была интересная возможность, и перед вторым раундом он произнёс небольшую речь перед командой. Когда тебе предоставляется возможность рукопожатия с президентом — это реально круто.

— Он уже более 20 лет увлекается хоккеем. Это чувствовалось?

— Да, он неплохо смотрелся на льду, было видно, что у него хороший опыт. Ну и бросок у него мощный! — сказал Гросс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.