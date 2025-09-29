Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-защитник ХК «Динамо» Минск: Александр Лукашенко неплохо смотрится на льду

Экс-защитник ХК «Динамо» Минск: Александр Лукашенко неплохо смотрится на льду
Комментарии

Защитник «Трактора» Джордан Гросс рассказал о тренировке с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время выступления за минское «Динамо».

— Визит Александра Лукашенко запомнили? Он давний хоккейный фанат.
— Это была интересная возможность, и перед вторым раундом он произнёс небольшую речь перед командой. Когда тебе предоставляется возможность рукопожатия с президентом — это реально круто.

— Он уже более 20 лет увлекается хоккеем. Это чувствовалось?
— Да, он неплохо смотрелся на льду, было видно, что у него хороший опыт. Ну и бросок у него мощный! — сказал Гросс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Гроссом читайте на «Чемпионате»:
«У Лукашенко мощный бросок». Интервью с американским защитником «Трактора»
Эксклюзив
«У Лукашенко мощный бросок». Интервью с американским защитником «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android