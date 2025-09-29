Скидки
Хоккей

Форвард «Салавата» рассказал о причинах провального старта команды в новом сезоне КХЛ

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский оценил последнее место уфимского клуба в таблице Восточной конференции КХЛ. В восьми матчах клуб одержал лишь одну победу и потерпел шесть поражений кряду.

– Многие болельщики и специалисты ожидали, что «Салават» после всех летних потерь слабо стартует. А лично вы ожидали?
– Знаете, мне ещё рано делать какие-то прогнозы. Могу сказать, что команда много работала в тренировочном лагере, у нас была хорошая, но тяжёлая по нагрузкам предсезонка. Понятно, что состав команды после бронзы изменился, но все понимали, что в таких условиях каждому нужно делать шаг вперёд. Думаю, у нас всё получится, сезон только стартовал.

– В чём причина такого старта?
– Тренерский штаб всё раскладывает по полочкам. В первую очередь нам нужно улучшить реализацию голевых моментов. Во вторую – сыграть строже и проще в обороне, избежать обрезов.

– Настроение в команде подавленное?
– Нет, все профессионалы, все понимают, что сезон только стартовал, главные матчи впереди. Сейчас самое главное для «Салавата» – начать побеждать. В конце концов от зоны плей-офф нас отделяет всего пара-тройка побед, всё рядом, – цитирует Жаровского Russia-Hockey.ru.

