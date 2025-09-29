Защитник «Трактора» — о студенческом хоккее: у меня было два курса теологии

Защитник «Трактора» Джордан Гросс рассказал, как религия стала решающим фактором для него при выборе университета.

— Вы провели все четыре года в католическом университете Нотр-Дам. Вы католик?

— Да, и это стало фактором. Однако не менее важными были условия в университете: у них была отличная хоккейная арена, классный кампус — так что всё сошлось.

— А ваши одноклубники тоже были католиками?

— Нет, это не было обязательным условием. Однако в моём учебном плане было два курса по теологии, так что они включают религиозные предметы в расписание учеников, — сказал Гросс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.