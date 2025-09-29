Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Трактора» — о студенческом хоккее: у меня было два курса теологии

Защитник «Трактора» — о студенческом хоккее: у меня было два курса теологии
Комментарии

Защитник «Трактора» Джордан Гросс рассказал, как религия стала решающим фактором для него при выборе университета.

— Вы провели все четыре года в католическом университете Нотр-Дам. Вы католик?
— Да, и это стало фактором. Однако не менее важными были условия в университете: у них была отличная хоккейная арена, классный кампус — так что всё сошлось.

— А ваши одноклубники тоже были католиками?
— Нет, это не было обязательным условием. Однако в моём учебном плане было два курса по теологии, так что они включают религиозные предметы в расписание учеников, — сказал Гросс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Гроссом читайте на «Чемпионате»:
«У Лукашенко мощный бросок». Интервью с американским защитником «Трактора»
Эксклюзив
«У Лукашенко мощный бросок». Интервью с американским защитником «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android