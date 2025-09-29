ХК «Локомотив» подписал новый контракт с нападающим Рихардом Паником

«Локомотив» подписал контракт с нападающим Рихардом Паником. Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, с 34-летним словацким легионером подписано новое соглашение до конца сезона.

В прошлом году Рихард также присоединился к команде по ходу регулярки — укрепил бригаду большинства и заработал 16 (7+9) очков за 44 матча.

В НХЛ форвард провёл 10 сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». Всего в 521 матче регулярного чемпионата НХЛ Паник набрал 195 очков — забросил 88 шайб и отдал 107 результативных передач. В 20 матчах Кубка Стэнли на его счету пять очков — один гол и четыре результативные передачи.