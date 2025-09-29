Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-защитник минского «Динамо» Гросс: в плей-офф было важно выбить именно ЦСКА

Экс-защитник минского «Динамо» Гросс: в плей-офф было важно выбить именно ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Трактора» Джордан Гросс рассказал о важности прохода ЦСКА в плей-офф прошлого сезона КХЛ в составе минского «Динамо».

— Проход ЦСКА в первом раунде стал для команды историческим. Важность этого чувствовалась? Вы сами знали ЦСКА как бренд?
— Многие парни провели в команде уже немало сезонов, и было видно, насколько важно для них было пройти первый раунд. Это была особенная группа ребят, и мы смогли наконец этого добиться. Выбить именно ЦСКА тоже было важно: я знаю, что это очень известная и популярная команда.

— В команде была большая американская диаспора. Вы сдружились?
— Да, редкая ситуация, им было позволено иметь больше легионеров, чем другим командам, но у нас были прекрасные отношения. Никаких споров по игровому времени у защитников не было.

— Во втором раунде вы встретились с «Трактором». Повлияла ли эта серия на ваше решение перейти в Челябинск?
— Да, удалось увидеть, насколько эта команда хороша. У нас были отличные игры, отдельные классные периоды, но мы проиграли серию в пяти матчах. Думаю, как только соперник забивал, это позволяло им воспрянуть духом и полностью перехватить преимущество в игре. Игры были напряжёнными, могли повернуться и в другую сторону, — сказал Гросс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Гроссом читайте на «Чемпионате»:
«У Лукашенко мощный бросок». Интервью с американским защитником «Трактора»
Эксклюзив
«У Лукашенко мощный бросок». Интервью с американским защитником «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android