Форварды «Автомобилиста» Мэйсек и Волк приступили к бесконтактным тренировкам на льду

Форварды «Автомобилиста» Брукс Мэйсек и Кёртис Волк приступили к индивидуальным бесконтактным тренировкам на льду, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Оба хоккеиста продолжают восстановление после травм.

К работе с командой также присоединился и Анатолий Голышев. Он будет тренироваться как в общей группе, так и индивидуально под надзором тренеров. Голышев дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

Брукс выступает за екатеринбургскую команду с 2019 года. Новый сезон станет для него уже седьмым в России и «Автомобилисте». За это время Мэйсек провёл 401 матч за «Автомобилист», в которых набрал 278 (152+126) очков. Мэйсек является рекордсменом екатеринбургского клуба по числу проведённых матчей среди легионеров.