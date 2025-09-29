Скидки
Защитник «Трактора» Гросс — о старте команды: адаптация парней займёт время

Защитник «Трактора» Гросс — о старте команды: адаптация парней займёт время
Защитник «Трактора» Джордан Гросс оценил старт сезона КХЛ в исполнении челябинской команды. В девяти матчах «Трактор» одержал пять побед.

— Как можете оценить дебютные матчи сезона?
— Мы стартовали с шести игр подряд на выезде, так что было непросто. Наложились травмы, дисквалификации: Джош Ливо пропустил два матча, я выбыл на одну игру, Михаил Григоренко выбыл после трёх сыгранных матчей.

— Насколько вообще сложно вписаться в команду с 10 новичками?
— Да, нужно адаптироваться ко всему этому. Парни пришли из разных команд, сменили систему игры, им нужно к этому привыкать, нужно ощущать себя комфортно в новом месте. Адаптация займёт какой-то срок, — сказал Гросс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Гроссом читайте на «Чемпионате»:
«У Лукашенко мощный бросок». Интервью с американским защитником «Трактора»
«У Лукашенко мощный бросок». Интервью с американским защитником «Трактора»
