Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ назвала лучших игроков третьей недели сезона-2025/2026

КХЛ назвала лучших игроков третьей недели сезона-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных определила лауреатов третьей недели чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший три победы в трёх матчах с коэффициентом надёжности 1,00. Он отразил 96,51% бросков. В матче с «Сочи» (5:0) Исаев сыграл «на ноль».

Лучшим защитником стал Семён Чистяков («Авангард»), набравший 5 (3+2) очков в трёх играх недели с показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим признан Виталий Пинчук («Динамо» Минск), набравший 4 (4+0) очка в трёх матчах. В игре с «Торпедо» (3:2) Пинчук оформил хет-трик и стал автором победной шайбы.

Лучшим новичком стал Михаил Фёдоров («Металлург»). Нападающий отметился 2 (1+1) очками в двух матчах недели с показателем полезности «+2».

Материалы по теме
Жамнов недоволен «Спартаком», у «Лады» восьмое поражение подряд. Итоги дня в КХЛ
Жамнов недоволен «Спартаком», у «Лады» восьмое поражение подряд. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android