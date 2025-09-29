Скидки
Американский защитник «Трактора»: до 14 лет совмещал хоккей с бейсболом

Защитник «Трактора» Джордан Гросс рассказал, как в детстве совмещал занятия хоккеем с бейсболом и в 14 лет выбрал один вид спорта.

— Вы родились в Миннесоте, штате хоккея. Это чувствовалось в детстве?
— Конечно. Множество моих друзей сами занимались хоккеем. Зимой здесь очень холодно, можно заливать катки на открытом воздухе и кататься. Хоккей был важной частью наших детских забав.

— Как бы расставили команды штата по популярности?
— На первом месте всё же идёт американский футбол, у него максимальное количество болельщиков в США. Однако «Уайлд», думаю, занимают второе место в штате по популярности, можно отметить и баскетбольные «Тимбервулвз». Конкретно я занимался в детстве бейсболом, совмещал два вида спорта до 14 лет, когда принял окончательное решение заниматься только хоккеем. Но на своём дворике я мог играть во что угодно, — сказал Гросс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

