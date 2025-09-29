Кудерметов — о Киеве в 90-е: были разговоры, что мы кормим Россию, кормим весь СССР

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов рассказал о выступлении за киевский «Сокол» во время СССР.

– У вас в карьере был опыт игры за киевский «Сокол» в годы распада СССР. Какие были настроения вокруг?

– Я тогда был юным ещё парнем — всего жил пять лет в Киеве, уехал туда после восьмого класса. Многого в силу возраста ещё не понимал, но по разговорам видел главное – им всегда кто-то что-то должен. Всегда разговоры были такого рода, что мы кормим Россию, мы кормим весь СССР. Мы такие, сякие. Хорошо, вы остались сами по себе и что? Кого вы кормите? Себя можете сами прокормить? Неприятно даже говорить об этом всём.

У нас в Казани играли украинцы — во всех городах были, во всех командах. У них там ничего не платили, и они деньги заработали здесь, в России. Купили себе на эти деньги в Киеве, Харькове квартиры, машины. А потом говорят, что они очень жалеют, что играли в России. Что им стыдно. Хорошо, тогда верни всё, что заработал, и дальше сиди себе, жалей. А то так заработать, а потом высказываться… Жизнь-то себе наладили. Ладно какие-то политики высказываются… Ну вы-то, спортсмены, зачем вы туда лезете? – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.