Кирилл Капризов занял 12-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии сайта лиги

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов занял 12-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии сайта лиги, где была опубликована десятка игроков, занявших места с 11-го по 20-е.

11. Давид Пастрняк («Бостон»);

12. Кирилл Капризов («Миннесота»);

13. Микко Рантанен («Даллас»);

14. Джек Айкел («Вегас»);

15. Остон Мэттьюс («Торонто»);

16. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»);

17. Зак Веренски («Коламбус»);

18. Митч Марнер («Вегас»);

19. Вильям Нюландер («Торонто»);

20. Мэттью Ткачук («Флорида»).

В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.