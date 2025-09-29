Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов занял 12-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии сайта лиги

Кирилл Капризов занял 12-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии сайта лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов занял 12-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии сайта лиги, где была опубликована десятка игроков, занявших места с 11-го по 20-е.

11. Давид Пастрняк («Бостон»);
12. Кирилл Капризов («Миннесота»);
13. Микко Рантанен («Даллас»);
14. Джек Айкел («Вегас»);
15. Остон Мэттьюс («Торонто»);
16. Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»);
17. Зак Веренски («Коламбус»);
18. Митч Марнер («Вегас»);
19. Вильям Нюландер («Торонто»);
20. Мэттью Ткачук («Флорида»).

В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.

Материалы по теме
Почему Капризов ничего не должен «Миннесоте»
Почему Капризов ничего не должен «Миннесоте»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android