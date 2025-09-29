Кудерметов — об «Ак Барсе»: это команда, которая всегда ставит максимальные задачи

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов оценил старт казанской команды в новом сезоне КХЛ.

– На старте сезона «Ак Барс» выступает не очень удачно. На ваш взгляд, команду ещё можно называть претендентом на Кубок Гагарина?

– «Ак Барс» — это такая команда, которая всегда ставит перед собой максимальные задачи. Проблемы случаются, состав не так важен, точнее, он не гарантирует результат. Все помнят, как в локаутный сезон-2004/2005 собрали мировых звёзд, а результат какой? Сборная НХЛ вылетела в первом же круге.

Главное – мотивация игроков, как тренер, руководство команды, игроки между собой работают, единый коллектив чтобы был. Давайте посмотрим на действующих чемпионов, на «Локомотив». Разве там звезда на звезде? Нет, но там железная дисциплина. Каждый делал своё дело – и вот во что всё вылилось, – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.