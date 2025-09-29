«Роснефть» организовала для школьников посещение матча ЦСКА — «Лада»
Поделиться
«Роснефть» в рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» организовала для школьников из молодёжного «Движения Первых» поездку на матч регулярного чемпионата КХЛ между московским ЦСКА и тольяттинской «Ладой».
Игру, завершившуюся победой ЦСКА со счётом 7:2, посетили более 60 ребят, в том числе воспитанники детско-юношеской хоккейной школы из Долгопрудного.
«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. Компания вносит вклад в популяризацию хоккея среди детей и молодёжи, содействует развитию данного вида спорта в стране. С 2011 года «Роснефть» является владельцем хоккейного клуба ЦСКА.
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
14:25
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:05
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
11:40
-
11:26
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
06:06
-
03:35
-
00:42
-
00:33
- 28 сентября 2025
-
23:38
-
23:23
-
23:01
-
22:42
-
22:30
-
21:54
-
21:30
-
21:18
-
21:06