«Роснефть» организовала для школьников посещение матча ЦСКА — «Лада»

Болельщики на матче КХЛ ЦСКА – «Лада»
«Роснефть» в рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» организовала для школьников из молодёжного «Движения Первых» поездку на матч регулярного чемпионата КХЛ между московским ЦСКА и тольяттинской «Ладой».

Игру, завершившуюся победой ЦСКА со счётом 7:2, посетили более 60 ребят, в том числе воспитанники детско-юношеской хоккейной школы из Долгопрудного.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. Компания вносит вклад в популяризацию хоккея среди детей и молодёжи, содействует развитию данного вида спорта в стране. С 2011 года «Роснефть» является владельцем хоккейного клуба ЦСКА.

