Главная Хоккей Новости

В Узбекистане допустили возвращение хоккейного клуба «Хумо» в ВХЛ

Министр по делам молодёжной политики и спорта Республики Узбекистан Адхам Икрамов допустил обсуждение возвращения хоккейного клуба «Хумо» во Всероссийскую хоккейную лигу (ВХЛ).

«У нас появилась хорошая команда «Хумо», она активно участвовала и в высшей лиге чемпионата Казахстана. Я уверен, что в дальнейшем эти вопросы возвращения могут обсуждаться. Всё равно развитие клуба через высшие лиги хоккея будет позитивно сказываться и на Узбекистане, и в целом на регионе», — цитирует Икрамова ТАСС.

«Хумо» из Ташкента был основан в 2018 году. В сезоне-2019/2020 клуб впервые сыграл в ВХЛ и вышел во второй раунд плей-офф. Из-за ситуации с пандемией коронавируса «Хумо» прервал своё участие в ВХЛ. В дальнейшем «Хумо» выступал в чемпионате Казахстана.

