В сборной Финляндии пока не будут искать замену Баркову для участия в Олимпиаде

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон заявил, что сборная Финляндии не будет искать замену травмированному форварду «Флориды Пантерз» Александру Баркову до конца декабря, когда будет сформирован состав олимпийской сборной 2026 года. Барков был одним из шести финских игроков, выбранных весной для участия в олимпийском турнире.

Напомним, Барков получил тяжёлую травму на тренировке «Флориды» 25 сентября, подвернув ногу после игрового столкновения. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября и завершится в июне 2026 года, поэтому Александр может пропустить его полностью.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Сборная Франции официально заменила российскую команду на турнире.