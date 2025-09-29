Скидки
Кудерметов: хоккей сильно изменился, здоровых лбов уже не так много, нужно быть быстрым

Кудерметов: хоккей сильно изменился, здоровых лбов уже не так много, нужно быть быстрым
Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов заявил, что современный хоккей стал более быстрым, а игроки потеряли в габаритах.

– За магнитогорским «Металлургом» следите?
– Конечно, тоже провёл там очень хорошие годы, много воспоминаний.

– Как вам команда сейчас? Есть интересный момент, Андрей Разин собрал быструю, техничную команду, но преимущественно низкорослую, далёкую от силового стиля.
– Сейчас хоккей очень сильно изменился, здоровых лбов уже не так много. Нужно быть быстрым. Раньше у нас смена была минута, полторы, бывает две минуты играешь. А сейчас порой по 15-20 секунд — и на лавку. Скорости невероятные, нужно успевать всегда и везде. Такого уже нет, чтобы технично развернуться, подумать, побежать, отдать. Сразу бежать вперёд надо! И в таком хоккее скоростные качества выходят на первые роли. К тому же идёт упор на атаку, а это плюс для болельщиков, – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

