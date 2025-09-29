«Автомобилист» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 29 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Команды уже встречались между собой 10 сентября в Казани, где убедительную победу одержал «Автомобилист» со счётом 6:3. Матч изобиловал стычками и драками. В прошлом сезоне команды играли между собой в рамках первого раунда плей-офф. В тяжёлой серии из семи матчей победу праздновал «Ак Барс».

В этом сезоне КХЛ команды в общей сложности проведут между собой четыре матча.